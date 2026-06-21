Abete sulle elezioni: "Sono consapevole che il pronostico è a favore di Malagò"

Abete sulle elezioni: "Sono consapevole che il pronostico è a favore di Malagò"FirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

Il candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulle elezioni: "Questa assemblea evidenzia una situazione in movimento sul versante del rapporto fra le componenti: venivamo dall’unanimità per Gravina eletto con il 98%, adesso si riprende un percorso più dialettico che spero promuova una logica di sistema meno corporativista. Non c'è una soglia di voti che mi renderebbe scontento, quando si compete lo si fa per ottenere un risultato.

Io prendo atto con rispetto che il pronostico è chiaramente a favore di Malagò, ma competo per arrivare al massimo, quindi punto al 51%. I numeri che arriveranno saranno poi comunque motivo di riflessione”.