Belgio in campo contro l'Iran per prendersi la vetta del girone: le ufficiali

Belgio in campo contro l'Iran per prendersi la vetta del girone: le ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:40News
di Redazione FV

Dopo il debutto amaro contro l'Egitto, il Belgio torna in campo contro l'Iran, anch'esso uscito con un punto contro la Nuova Zelanda. Rudi Garcia in attacco si affida a Lukaku, Saelemakers e Trossard, con De Bruyne a cucire il gioco con il resto dei reparti. L'Iran, dopo le ottime impressioni dell'esordio, cambia in attacco e schiera la coppia Taremi-Nemati. Queste le formazioni ufficiali: 

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Salemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku. Ct. Garcia

IRAN (4-4-2): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanani, Hajisafi; Mohebi, Ezatolahi, Ghoddos, Hardani; Taremi, Nemati. Ct. Ghalenoei