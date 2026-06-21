Fiorentina, occhi su Isak Bjerkebo: esterno da 11 reti e 6 assist con il Sirius

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Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina ha messo gli occhi sul classe 2003, Isak Bjerkebo, i cui numeri di Bjerkebo fanno drizzare le orecchie: 11 reti e 6 assist. L'esterno destro, attualmente in forza al Sirius, è attenzionato anche da Parma e Lazio. A tal proposito il talento svedese ha parlato al podcast del club neroazzurra: "Non so se oggi ci siano delle offerte per il Sirius, ma… c’è un interesse concreto al 100% e dei club che presenteranno un’offerta. Un club che mi aspetterei? Sì".