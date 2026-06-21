Fiorentina, occhi su Isak Bjerkebo: esterno da 11 reti e 6 assist con il Sirius
FirenzeViola.it
Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Fiorentina ha messo gli occhi sul classe 2003, Isak Bjerkebo, i cui numeri di Bjerkebo fanno drizzare le orecchie: 11 reti e 6 assist. L'esterno destro, attualmente in forza al Sirius, è attenzionato anche da Parma e Lazio. A tal proposito il talento svedese ha parlato al podcast del club neroazzurra: "Non so se oggi ci siano delle offerte per il Sirius, ma… c’è un interesse concreto al 100% e dei club che presenteranno un’offerta. Un club che mi aspetterei? Sì".
Pubblicità
Primo Piano
FirenzeViolaInnesto per la gestione del settore scouting della Fiorentina: assunto Niccolò Orlandini
Beltran apre l'opera di sfoltimento in rosa e ricorda gli errori del passato. Un concetto mancato giovedì? L'identitàdi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Il litigio Barone-Pinto, il costante equivoco tattico e la perla di Bruges: finisce l'avventura di Beltran a Firenze
2 Alla scoperta di Koleosho, dai 4 passaporti al record di dribbling in Premier: chi è l'obiettivo viola
3 Beltran apre l'opera di sfoltimento in rosa e ricorda gli errori del passato. Un concetto mancato giovedì? L'identità
4 Inizia la fase 1 del mercato viola: dopo Beltran, Nzola, Sottil Barak e il resto. Paratici è chiamato a un 'capolavoro' con gli esuberi
Copertina
Pietro LazzeriniLa Fiorentina passerà dalla gestione familiare a quella manageriale: Paratici ha carta bianca per cambiare tutto. Sul mercato nessuno è incedibile e la vecchia guardia è tutta in uscita
Luca CalamaiBravo Paratici ha capito il valore di Firenze. Commisso gli consegni un budget da Europa League. Kean per il momento non è in vendita. Fabio è l'unico che può portare Antognoni al Centenario
Pietro LazzeriniParatici rompe col recente passato della proprietà Commisso, chiede tempo ma con le idee chiarissime. E i tifosi viola dovranno aggrapparsi alla sua ambizione
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com