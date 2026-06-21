Solomon-Fiorentina, serve rivedere il prezzo del riscatto: ora è di 10 milioni

Solomon-Fiorentina, serve rivedere il prezzo del riscatto: ora è di 10 milioniFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:00News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato dal Corriere Sport-Stadio la Fiorentina sarebbe intenzionata a riscattare Manor Solomon solo nel caso in cui il Tottenham accettasse di rivedere al ribasso il prezzo del riscatto, al momento fissato a 10 milioni di euro. Questo ridurrebbe il numero di esterni da acquistare per Paratici, il cui mercato si deve concentrare molto su quella zona di campo.