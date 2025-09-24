E.League, 102 ultrà della Roma fermati nella notte a Nizza: sequestrati bastoni

Nella notte tra martedì e mercoledì 102 tifosi romanisti sono stati fermati dalla polizia francese a Nizza, dove oggi alle 21 è in programma Nizza-Roma, la sfida valevole per la prima giornata della fase a campionato di Europa League. Le forze dell’ordine hanno trovato nelle loro auto un variegato armamentario utile a ingaggiare gli scontri con la tifoseria di casa. Sono state sequestrate torce da segnalazione, petardi, bastoni e taglierini. Non è ancora chiaro se i tifosi siano stati rilasciati.

Il sequestro è stato eseguito dalle autorità locali, su segnalazione della Digos di Roma, non appena i tifosi sono arrivati nella città, dove oggi si giocherà la sfida di Europa League. Nella notte le due tifoserie si sarebbero sfidate alle 22.30 in piazza Massena, l’intervento della polizia, che ha spruzzato dello spray urticante, ha evitato che i due gruppi venissero a contatto. “A Nizza solo la Lazio”, hanno iniziato a provocare gli ultrà francesi. La tifoseria di casa è particolarmente calda e gemellata con la curva dell’Inter, a sua volta legata da una solida amicizia con gli ultrà laziali. Lo riporta in questi minuti Repubblica.it.