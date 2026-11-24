Dura contestazione alla Fiorentina, che ora è la 2^ peggior difesa

Dura contestazione per la Fiorentina dopo la pesante sconfitta contro il Monza. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, al termine della gara i giocatori si sono avvicinati al settore ospiti per salutare i tifosi, che hanno risposto con fischi e cori di protesta rivolti a tutta la squadra, senza esclusioni. Un momento difficile, aggravato dal risultato e dal valore dell’avversario. La Viola di Paolo Vanoli si è mostrata ancora una volta priva di idee e incapace di reagire, confermando le difficoltà già emerse dopo la sosta nella precedente sfida contro il Genoa.

Una difesa in crisi

Con i tre gol incassati al Brianteo, la Fiorentina è salita a quota 28 reti subite in campionato, superando anche il Monza, fermo a 25. Peggio ha fatto soltanto il Sassuolo, con 21 gol incassati nelle ultime sei partite. Un dato preoccupante, soprattutto dopo dodici giornate, quando ci si sarebbe aspettati progressi e maggiore solidità difensiva, anziché un ulteriore peggioramento.