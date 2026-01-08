Dimo Krastev torna dal prestito al Siracusa senza aver mai giocato

Ufficiale

© foto di Giacomo Morini
Oggi alle 16:12
Redazione FV

È finita l'avventura di Dimo Krastev al Siracusa. Il club siciliano e la Fiorentina, come si intuisce dai depositi dei contratti in Lega Serie A, si sono accordati per l'interruzione del prestito del difensore bulgaro, che fino a questo momento, a causa del grave infortunio al crociato non è mai sceso in campo con la maglia biancoazzurra. Il calciatore ora tornerà al Viola Park in attesa di una nuova squadra. 