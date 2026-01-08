Fiorentina su Miretti, Spalletti si oppone alla cessione: resta alla Juve

vedi letture

La Juventus ha un nuovo uomo mercato, Fabio Miretti. Fiorentina, ma anche Lazio e Bologna, avrebbero infatti chiesto informazioni, ritenendo il centrocampista italiano un profilo pronto, ma soprattutto giovane. Cresciuto nel vivaio bianconero, il classe 2003, però, non rappresenta un esubero, essendo infatti uno dei pochi under 23 italiani con prospettiva azzurra e, in tema Juventus, un profilo già stabilmente inserito nelle rotazioni. Da quando è arrivato mister Spalletti, il classe 2003 è stato utilizzato in sette partite di campionato su dieci e anche in Champions, trovando la titolarità contro Bodo e Pafos.

Segno che Miretti rappresenta un’alternativa a cui il tecnico ex Napoli non vorrebbe rinunciare, date le sue capacità di palleggio, il dinamismo e la lettura degli spazi. Ecco che qui entra in gioco l'aspetto strategico. Nonostante Miretti faccia gola a molte squadre, con la Champions che incombe e una rosa a rischio accorciamento, perdere un centrocampista così affidabile sarebbe contraddittorio. Ecco che allora, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Miretti non è un nome da sacrificare, bensì un tassello su cui continuare a puntare.