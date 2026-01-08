Social

De Gea esalta i viola: "I momenti difficili non dureranno. Inizio 2026 perfetto"

De Gea esalta i viola: "I momenti difficili non dureranno. Inizio 2026 perfetto"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:36News
di Redazione FV

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, protagonista ieri all'Olimpico contro la Lazio con diversi interventi di livello, ha commentato con un post Instagram il momento dei viola in queste prime uscite di campionato nel 2026. Lo spagnolo ha esaltato la squadra, reduce dal pareggio di ieri contro i bianconcelesti e dalla vittoria all'ultimo secondo della scorsa domenica al Franchi contro la Cremonese.

Questa la descrizione del post : "I momenti difficili non dureranno - Inizio 2026 perfetto per la squadra".