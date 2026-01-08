Social Fiorentina subito in campo: si rivedono Fazzini e Lampey

Dopo il pareggio maturato ieri all'Olimpico contro la Lazio, La Fiorentina è tornata subito ad allenarsi al Viola Park nella sessione pomeridiana per preparare la delicata sfida di domenica contro il Milan alle ore 15:00 allo stadio Franchi. Mentre i titolari di ieri a Roma hanno fatto lavoro di scarico, tutti gli altri hanno lavorato sul campo.

Presente tra gli altri Kean, in ripresa dopo gli acciacchi alla caviglia destra, problema accusato nella gara contro il Sassuolo giocata il 6 dicembre a Reggio Emilia e dopo lo spezzone di gara di ieri sera. Si rivedono anche Fazzini, in gruppo da lunedì dopo un lungo periodo di lavoro differenziato, e Lamptey, che sta lavorando sul campo per continuare il suo percorso riabilitativo dopo l'intervento al crociato a cui si era sottoposto nel mese di settembre.

