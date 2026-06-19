De Vrij-Inter, addio vicino: su di lui c'è il Panathinaikos

vedi letture

Stefan De Vrij è sempre più vicino all’addio all’Inter. Il difensore olandese, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sarebbe orientato ad accettare la proposta del Panathinaikos, che gli ha offerto un biennale da 1,75 milioni di euro netti a stagione più bonus. Dopo aver chiesto qualche giorno di riflessione, il classe 1994 sembra ormai convinto a proseguire la propria carriera in Grecia, dove avrebbe un ruolo centrale nel progetto tecnico del club ateniese. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.

Recentemente il nome di De Vrij era stato accostato anche alla Fiorentina come possibile rinforzo per la difesa, ma al momento la pista che porta al Panathinaikos appare nettamente in vantaggio. Nell'ultima stagione in nerazzurro, il centrale olandese ha collezionato 17 presenze complessive tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.