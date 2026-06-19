Tutti pazzi per Leonardelli: incoronato da De Gea e 'scudettato' è cercato da 4 club

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Il portiere classe 2006 della Fiorentina, Pietro Leonardelli, è stato protagonista nel campionato Primavera culminato con la vittoria dello scudetto, grazie anche alle sue parate. Il portierino era stato preso anche sotto l'ala protettiva di David De Gea visto che era in ritiro con la prima squadra proprio all'arrivo dello spagnolo alla Fiorentina.

Nuovo prestito per lui

Da 2006 il suo percorso nelle giovanili è finito ma le porte della prima squadra sembrano ancora lontane per lui, con il club che ha scelto di affidarsi a portieri di riserva più esperti. Ora per Leonardelli è dunque tempo di seguire la propria strada andando a crescere in prestito. Le pretendenti di sicuro non gli mancano visto che, come riporta il portale mondoprimavera è seguito da Pergolettese, Treviso, Gubbio (che il 22 luglio verrà a giocare l'amichevole al Viola Park e che ha un canale preferenziale visti altri giovani viola in prestito negli anni precedenti) e Albinoleffe, che hanno chiesto informazioni sulla sua situazione.