Tutto facile per gli Stati Uniti: 2-0 contro l'Australia e passaggio del turno
Gli Stati Uniti conquistano con un turno d’anticipo l’accesso alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali grazie al successo per 2-0 sull’Australia. Dopo il Messico, sono la seconda nazionale organizzatrice del torneo a qualificarsi.
La squadra di Mauricio Pochettino sblocca il risultato dopo una decina di minuti: Robinson serve Balogun sulla sinistra, il suo cross teso provoca l’autogol di Burgess nel tentativo di anticipare un avversario. Gli australiani faticano a reagire e gli USA mantengono il controllo del gioco. Poco prima dell’intervallo arriva anche il raddoppio con Freeman, che trova la deviazione vincente su sviluppi di un calcio piazzato. Dopo un iniziale annullamento per fuorigioco, il VAR convalida la rete. Nella ripresa l’Australia prova ad alzare il ritmo grazie ai cambi, tra cui Volpato, ma crea poche occasioni pericolose. Gli Stati Uniti gestiscono il doppio vantaggio senza particolari rischi e chiudono la gara sul 2-0, centrando una qualificazione meritata e attendendo ora il risultato tra Paraguay e Turchia per conoscere il proprio piazzamento nel girone.
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