Clamoroso retroscena della Gazzetta: la Juventus ha contattato Dybala

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Il futuro di Paulo Dybala torna a essere uno dei temi più caldi del mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nel podcast "Il Blitz", negli ultimi giorni la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per capire la situazione dell'attaccante argentino, che aveva lasciato Torino con grande rammarico prima di iniziare la sua avventura alla Roma.

La situazione contrattuale della Joya resta infatti in bilico. L'accordo con il club giallorosso è in scadenza e da tempo le parti stanno discutendo un possibile rinnovo. La Roma avrebbe messo sul tavolo una proposta da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus per un solo anno, riducendo sensibilmente l'attuale ingaggio da 6 milioni. Dall'altra parte, l'entourage del giocatore avrebbe chiesto un contratto da 3 milioni netti per una stagione con opzione per il rinnovo.

In questo contesto si sarebbe inserita la Juventus, che avrebbe contattato l'agente Carlos Novel per raccogliere informazioni. Anche il Napoli segue con attenzione l'evolversi della vicenda. Nonostante gli interessamenti ricevuti, la priorità di Dybala resta la Roma, dove vorrebbe proseguire la propria carriera qualora venissero trovate le giuste condizioni per l'accordo.