Stati Uniti-Australia, le formazioni: Pulisic out per infortunio

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Ottavo giorno di Mondiali con la sfida tra due nazionali reduci dalla vittoria all'esordio, Usa-Australia. Il ct degli Stati Uniti Mauricio Pochettino dovrà fare a meno di Christian Pulisic per un infortunio al polpaccio in occasione della sfida di quest'oggi (ore 21:00 in Italia) contro l'Australia. Al suo posto nel terzetto di fantasisti alle spalle del confermato Balogun ci sarà Pepi che dunque affiancherà la juventino McKennie e Dest. In mezzo al campo spazio ad Adams e Tillman, mentre davanti a Freese ci saranno Richards e Ream. L'Australia risponde con un coperto 5-4-1 che vede il parmense Circati al centro della difesa al fianco di Souttar e Burgess. Assente anche Irakunda che si accomoda in panchina come Volpato del Sassuolo.

Queste le formazioni iniziali:

Stati Uniti D’America (4-2-3-1): Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. A disposizione: Brady, Turner, Aaronson, Arfsten, Berhalter, McKenzie, Reyna, Robinson, Roldan, Scally, Trusty, Weah, Wright, Zendejas. CT Pochettino

Australia (5-4-1): Beach; Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Leckie, O’Neill, Okon, Velupillay; Toure. A disposizione: Ryan, Izzo, Behich, Degenek, Devlin, Geria, Herrington, Hrustic, Irakunda, Irvine, Mabil, Metcalfe, Trewin, Volpato, Yengi. Ct Popovic