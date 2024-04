DE ROSSI, Il mio futuro non lo so. Ora conta il presente

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Fresco vincitore del suo primo derby da allenatore, il tecnico della Roma Daniele De Rossi parla a Dazn della vittoria dei giallorossi contro la Lazio: "Sempre bello vincere un derby, da allenatore è un po' diverso, perché la sconfitta ricade sempre sugli allenatori. Era un periodo un po' lungo nel quale la Roma non riusciva a trovare questa vittoria, sentivamo un'attesa incredibile rispetto a questa partita, quella dei tempi migliori quando giocavamo magari per qualcosa di più alto. Sono tanto felice, forse da allenatore c'è ancora più tensione emotiva, quando giocavo correvo e mi distraevo. Gli ultimi minuti sono stati tosti da sopportare, ho chiesto al quarto uomo se si era rotto il tabellone perché il tempo non passava mai. Comunque è andata bene e sono tanto, tanto felice".

De Rossi è uno dei nomi circolati nelle ultime ore anche per la panchina della Fiorentina. Il tecnico della Roma ha parlato quindi anche del suo futuro: "Adesso direi mister presente perché più presente di così, soprattutto stasera, non mi ci sono mai sentito. Ero uscito dal giro Roma, venivo lo stadio a fare il tifoso ma non ero dentro le dinamiche. Non facevo interviste, non facevo ospitate, ero rimasto al di fuori, sostenevo solo i giocatori che conoscevo e venivo allo stadio a fare il tifo con i miei amici, una volta anche mascherato. Rientrare mi ha fatto effetto ma ogni domenica c'è una botta di adrenalina e di emozioni gigantesca, nuova. Il derby l'ho vissuto abbastanza serenamente, ma con un picco di emozioni finali che mi porterò per sempre dentro. Il futuro non lo so, penso solo al presente. Ogni tanto bisogna fermarsi un po', buttarsi sul divano con birra, patatine e godersi il momento".