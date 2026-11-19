Il ct dell'Albania Maran vuole "scippare" Caprile: "Se fosse disponibile..."

Il portiere del Cagliari Elia Caprile il 23 ottobre scorso ha ottenuto la cittadinanza albanese, che è la nazionalità della moglie. La doppia cittadinanza ha "ingolosito" la federazione albanese che è a caccia di giocatori con doppio passaporto appunto da convocare (come d'altronde l'Italia). Sentito sull'argomento durante l'intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport, il ct dell'Albania Rolando Maran (da maggio 2026 e che ha appena riportato la Nazionale in Nations League B) non nasconde che avere un portiere come Caprile, che in azzurro non ha mai debuttato (2 presenze in Under 21), farebbe comodo e piacere: "Se fosse disponibile, sicuramente ci farebbe comodo", ha aggiunto, affermando che la procedura non è stata ancora completata e che non ha parlato con il giocatore di questa possibilità.

E sulla sua esperienza da ct, per ora ricca di soddisfazioni, ha spiegato: "In Albania la nazionale è la prima squadra di tutti, come fosse un club. Da ct bisogna essere decisi nelle scelte e snelli nelle spiegazioni. I concetti devono essere trasmessi rapidamente e con chiarezza".