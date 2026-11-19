Reginaldo: "Mercato fatto senza un criterio tattico. Viery può fare come Marquinhos"

Reginaldo, ex attaccante della Fiorentina, parlando della situazione attuale della squadra viola ha le idee molto chiare a proposito delle difficoltà incontrate in questo avvio di stagione: "La Fiorentina ha tanti giocatori di qualità in rosa ma penso che in estate abbiamo preso tanti calciatori forti ma senza seguire un criterio. Non è stato deciso un vero sistema tattico, lo si vede sia quando la Fiorentina è in possesso palla che quando non lo è. Con Vanoli le cose sono migliorate, prima pensavano solo ad attaccare senza difendere. Ma l'errore è a monte: dopo ciò che è successo l'anno scorso, dovevano ripartire subito con Vanoli, che conosceva almeno una parte del gruppo".

Poi una battuta anche sul connazionale Viery: "Per lui è difficile ambientarsi perché in Brasile si difende in un altro modo: non esiste l'idea di avere una coordinazione con chi gioca nel ruolo di terzino per esempio. Gli servirà un po' di tempo, ma penso che possa diventare forte. Anche Marquinhos ha avuto delle difficoltà in Italia, poi però è diventato un big a livello mondiale".