Bucchioni: "Mastantuono migliorato in viola, ma pensa troppo alla giocata"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Tmw Radio del confronto tra Nico Paz e Mastantuono: "In questo momento è più avanti Nico Paz - dice durante la trasmissione Maracanà - anche per l'età e l'esperienza che ha avuto. E' migliorato tantissimo da noi, il percorso che sta facendo ora Mastantuono alla Fiorentina. Da talento devi diventare giocatore, un passaggio che Nico Paz ha già avuto. Mastantuono pensa ancora alla giocata, ma devi avere anche l'occhio per servire chi è messo meglio in campo. Per me è una cosa giornalistica parlare di chi sostituirà Messi con la 10 in Argentina, sono due ruoli diversi e Nico è un 10".