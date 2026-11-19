Lazio su Brescianini ma col mercato potenzialmente bloccato: la situazione

La Lazio rischia di non poter fare mercato nel corso della sessione invernale. Secondo La Repubblica potrebbe presto ricevere il blocco totale delle operazioni. I biancocelesti sono interessati a Marco Brescianini della Fiorentina, giocatore che piace a Gattuso, ma in caso di intervento della Commissione che ha sostituito la Covisoc, non potrebbe muoversi neanche per tentarne l'acquisto dai viola con cui in estate è stato chiuso l'accordo per la partenza di Gudmundsson.

Il problema è l'indicatore del costo del lavoro allargato, che è peggiorato rispetto alla rivelazione precedente datata 31 marzo. Se venisse riscontrato questo aspetto dalla documentazione depositata il 30 settembre, allora arriverebbe il blocco. Ma c'è una soluzione che arriva dallo stesso articolo 90 delle Noif che regolamenta la vicenda: il regolamento federale prevede che la sanzione non sia definitiva e che si possa interrompere nel momento in cui la società riesca a dimostrare di aver ripianato il disavanzo sull'indicatore del costo del lavoro allargato garantendo risorse fresche entro i tempi dettati dalla Commissione. Se ciò non dovesse avvenire, resterebbe il blocco che attualmente è la condizione più probabile per il mercato invernale della Lazio.