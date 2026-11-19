Croci lancia la Nazionale U17: "Speriamo di vincere il Mondiale"

Federico Croci è una delle potenziali stelline della Nazionale U17 che da domani inizierà il proprio percorso nel Mondiale di categoria. Il fantasista della Fiorentina, uno dei due sotto età tra i convocati del ct Franceschini. "Le prime impressioni del Qatar sono fantastiche - ha raccontato il classe 2010 a Dohanews - è la prima volta che lo visito ed è tutto organizzato benissimo. Abbiamo tutte le capacità per giocare bene e vincere le partite ed arrivare in fondo a questa competizione. Speriamo di poter vincere il Mondiale".