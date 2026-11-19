L'ex obiettivo Shpendi via dal Cesena già a gennaio? Ci pensa il Cagliari

Cristian Shpendi, attaccante del Cesena di Alino Diamanti, dove ha già segnato 8 reti, è di nuovo nel mirino di altri club che lo vorrebbero già a gennaio. In passato il giocatore era stato seguito a più riprese anche dalla Fiorentina e sembrava anche vicino ad accasarsi poi furono fatte altre scelte dai viola. Un'altra squadra, il Cagliari, nell'estate 2025 aveva provato a portare il centravanti in Sardegna, senza dare seguito alla trattativa.

Ora l'attaccante non sta trovando la quadra per il rinnovo con il Cesena che vorrebbe allungargli il contratto di un anno (fino al 2029, anche per spalmare l'alto ingaggio per la B) e a gennaio potrebbe esserci un nuovo tentativo del club sardo, approfittando appunto dello stallo e di una situazione economica non rosea della società romagnola. E, secondo quanto riporta il Corriere di Romagna, attenzione anche all'inserimento di altre realtà sia in Serie A sia fra le big di Serie B visto che in estate la Cremonese era stata vicina ad acquistarlo.