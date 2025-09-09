FirenzeViola Corsi racconta Piccoli: "Atleta fuori categoria. Parisi? L'ho detto a Pradè, non può esser questo"

Nel corso del suo intervento a Radio FirenzeViola, Fabrizio Corsi - presidente dell'Empoli - ha raccontato personalmente Roberto Piccoli, centravanti transitato in azzurro prima di sbocciare altrove e arrivare alla Fiorentina: "Piccoli è un giocatore importante ma soprattutto un atleta fuori categoria. Negli allenamenti normali quando giocava da noi, non andava mai in fatica: bisognava sempre fargli fare lavoro in più, aveva un motore davvero importante. È un ragazzo esemplare e ha dimostrato qualcosa ogni anno, sostenuto da una grande forza di volontà: è destinato a fare quel che fanno i centravanti più importanti".

Spazio poi a un retroscena di mercato che riguarda Jacopo Fazzini, trequartista ceduto dal suo club alla Fiorentina in estate ma che lo scorso inverno poteva già accasarsi altrove: "L'avevamo venduto al Napoli mentre lui voleva andare alla Lazio, poi si fece male nel riscaldamento dell'ultima partita di gennaio e l'affare saltò".

Questo invece un pensiero sulla carriera di Fabiano Parisi, non ancora esploso in maglia viola: "Mi addolora vederlo come un calciatore che rimane sulla sufficienza. L'ho detto più volte anche a Pradè, perché uno come Parisi che gioca solo "da sei", è un problema. Per lui e per la Fiorentina. A Daniele (Pradè, ndr) ho espresso un parere più volte: posso solo dire che spero che lo aiutino".

