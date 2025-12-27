Serie A, Runjaic cerca il riscatto, Sarri la continuità: le scelte di Udinese-Lazio

Serie A, Runjaic cerca il riscatto, Sarri la continuità: le scelte di Udinese-LazioFirenzeViola.it
Oggi alle 17:12News
di Redazione FV

Dopo le gare delle 15, spazio a Udinese-Lazio, in campo dalle 18. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.