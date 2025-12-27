La Fiorentina resta ultima, il Parma aumenta il gap con la terzultima: la classifica
La sfida del Tardini contro il Parma non cambia la classifica della Fiorentina. I viola escono battuti per 1-0 e proseguono il loro momento horror, all'ultimo posto della graduatoria. Prezioso successo invece per la squadra di Cuesta, che mette cinque punti di distanza fra sé e il Verona (attualmente terzultimo). Ecco la situazione:
Inter 33 (15 partite giocate)
Milan 32 (15)
Napoli 31 (15)
Roma 30 (16)
Juventus 29 (16)
Bologna 25 (15)
Como 24 (15)
Lazio 23 (16)
Atalanta 22 (16)
Sassuolo 21 (16)
Cremonese 21 (16)
Udinese 21 (16)
Torino 20 (16)
Parma 17 (16)
Lecce 16 (15)
Cagliari 15 (16)
Genoa 14 (16)
Verona 12 (15)
Pisa 11 (16)
Fiorentina 9 (17)
