Cuesta a Dazn: "Tanto di positivo. Vogliamo consolidare i risultati"
In diretta su Dazn dopo Parma-Fiorentina, il tecnico ducale Carlos Cuesta analizza così la vittoria dei suoi uomini per 1-0: "Sono contento, la prestazione con la Lazio ci ha dato spinta. Ci sono ancora cose da migliorare, come la gestione del vantaggio nel secondo tempo, ma di positivo c'è tanto".
Keita giocatore fondamentale?
"Aiuta tantissimo, avvicinandosi anche di più nel blocco difensivo dandoci tempo con le sue guide e forzando l'avversario ad abbassarsi. Uno dei nostri obiettivi è aiutare i ragazzi. Non è che dopo la Lazio eravamo a terra e oggi in cielo. Vogliamo consolidare i risultati".
