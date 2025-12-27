Il Como sbanca Lecce e fa un favore ai viola. Il Cagliari vince a Torino

Arrivano i fischi finali sui campi delle partite pomeridiane. Sonora vittoria del Como in casa del Lecce, con uno 0-3 che non lascia spazio alle interpretazioni: la squadra di Fabregas domina al Via del Mare e con le reti di Nico Paz, Ramon e Douvikas porta a casa un risultato rotondo, facendo un favore alla Fiorentina e lasciando i salentini a quota 16 punti.

Cade anche il Torino, battuto tra le mura amiche per mano del Cagliari. La formazione di Nicola si impone per 1-2, con i gol di Prati e Kilicsoy che hanno la meglio su quello di Vlasic: sardi ora a 18 punti, due in meno della squadra di Baroni.