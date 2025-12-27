Parma, il direttore Cherubini: "Noi e Cuesta siamo convinti di poter raccogliere di più"
Il direttore del Parma, Federico Cherubini , ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro la Fiorentina: "Noi abbiamo passato un periodo dell'anno in cui abbiamo avuto difficoltà numeriche, dobbiamo sviluppare di più in fase offensiva".
E' lì che si lavorerà nel mercato?
"Numericamente siamo convinti della rosa, però non li abbiamo mai avuti".
Come ha visto Cuesta?
"Dopo ogni sconfitta si parla delle posizioni degli allenatori. Un percorso iniziato in estate con dei giocatori che hanno bisogno di tempo, Cuesta ha raccolto anche risultati ed è il primo convinto di poter raccogliere di più".
