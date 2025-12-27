Udinese, Kabasele spiega il ritiro: "A Firenze abbiamo fatto male: responsabilità nostra"

L'Udinese sta per scendere in campo, alle 18 contro la Lazio, dopo il rumoroso ko di Firenze. Al Franchi i friulani sono usciti sconfitti con un pesante 5-1 non più tardi di domenica scorsa da parte della Fiorentina, con la conseguenza del ritiro punitivo anche a Natale. A tornare sul tema, prima del match di oggi.

è stato il difensore bianconero Christian Kabasele sui canali Dazn: "Non abbiamo giocato bene contro la Fiorentina e quindi siamo andati in ritiro un giorno prima. Non è la cosa peggiore della vita, i primi responsabili siamo noi perché non abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Siamo pronti per cambiare atteggiamento e cercare di vincere".