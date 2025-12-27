Palladino guarda al passato: "Con Monza e Fiorentina erano annate diverse"

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 27 DIC - "Con l'Inter le otto sconfitte consecutive degli ultimi anni sono una rotta da invertire, uno stimolo in più per fare la partita perfetta". Raffaele Palladino indica alla sua Atalanta la strada per la sfida di domenica sera a Bergamo contro la capolista, battuta l'ultima volta nel 4-1 dell'11 novembre 2018: "Un avversario molto forte individualmente, che sa difendersi basso e venire a prenderti alto. Se lo prendi alto ti sa attaccare in verticale, se lo prendi basso sa palleggiare. Lautaro è il capocannoniere, ha il miglior attacco". Il tecnico dei bergamaschi ha già vinto contro i milanesi, ma seduto su altre panchine.

"Con Monza e Fiorentina erano annata diverse, calciatori diversi e squadre diverse - obietta Palladino -. Sappiamo che il trend dell'Atalanta contro l'Inter negli ultimi sette anni non è stato positivo, ma i tabù esistono anche per essere sfatati. L'Inter avrà voglia di rivalsa per la Supercoppa Italiana, noi dobbiamo continuare la nostra scalata". (ANSA).