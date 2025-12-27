Altre sfide salvezza alle 15: le formazioni di Lecce-Como e Torino-Cagliari

A breve, dalle ore 15, prosegue il sabato di campionato con Lecce-Como e Torino-Cagliari, due partite che interessano da vicino anche la Fiorentina nella sua corsa salvezza. Queste le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Ramadani, Kaba; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane