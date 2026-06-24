Conte o Mancini? Corsa a due per la panchina della Nazionale, ma occhio al terzo
La scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana potrebbe riservare sviluppi inattesi. Se Antonio Conte e Roberto Mancini restano i nomi più quotati per succedere a Gennaro Gattuso, nelle ultime ore sarebbe emersa anche una possibile alternativa rappresentata da Simone Inzaghi, come riportato da Tuttosport.
Il neo presidente federale Giovanni Malagò inizierà ad affrontare in modo diretto la questione legata alla guida tecnica degli azzurri una volta rientrato in Italia. Nel frattempo, però, all'interno dell'ambiente FIGC sono già in corso valutazioni e primi contatti esplorativi. Conte continua a essere il candidato maggiormente sostenuto da diversi ambienti della Serie A, mentre il ritorno di Mancini divide ancora l'opinione pubblica dopo l'addio del 2023. In questo scenario, il nome di Inzaghi potrebbe rappresentare la soluzione meno attesa.
L'ex tecnico dell'Inter gode infatti della stima di numerosi dirigenti del calcio italiano, tra cui Giuseppe Marotta, con il quale ha condiviso anni ricchi di soddisfazioni in nerazzurro. Il suo percorso di crescita e la capacità di gestire squadre di alto profilo sono caratteristiche particolarmente apprezzate. Al momento, tuttavia, questa ipotesi appare complessa da concretizzare. Secondo le indiscrezioni, Inzaghi avrebbe già raffreddato i primi tentativi di avvicinamento provenienti dall'ambiente federale, senza mostrare una reale apertura a ulteriori approfondimenti.
Nonostante ciò, la sua candidatura resta da seguire con attenzione. L'obiettivo di Malagò sarebbe quello di individuare un commissario tecnico pronto a sposare il progetto della Nazionale per almeno i prossimi due anni. Qualora le opzioni che portano a Conte e Mancini dovessero incontrare ostacoli, quella che oggi appare come una semplice suggestione potrebbe acquisire maggiore consistenza.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati