Benitez carica il Crystal Palace: "Contro la Fiorentina è una finale, vogliamo arrivare più in alto possibile"

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Il sito ufficiale del Crystal Palace in vista della sfida contro la Fiorentina, ha riportato le parole del secondo portiere Walter Benitez, pronunciate dopo la gara con l'AEK Larnaca: "È una partita importante contro la Fiorentina, quando ti qualifichi sai che vuoi giocare partite importanti. È il primo anno di competizione europea per il Crystal Palace. Ogni partita per noi è come una finale, perché vogliamo arrivare il più in alto possibile in questa competizione. Sappiamo che è davvero importante per il club, e anche per noi, quindi cerchiamo di dare il massimo in ogni partita.

Stiamo cercando di goderci questo momento anche perché è importante, e spero che riusciremo a ottenere il miglior piazzamento possibile in questa competizione. Oggi abbiamo un grande sostegno dagli spalti e questo è fantastico per noi. Grazie a loro per essere venuti qui e per essersi divertiti con noi. Ora, cerchiamo di restare sempre uniti e di lavorare sodo, perché è questo che vogliamo. Sono davvero felice e spero che possiamo continuare così a lungo".