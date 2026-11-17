Cassano attacca: "Centrocampo dell'Italia scandaloso. Fagioli scarsissimo"
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Antonio Cassano, nel corso di "Viva el Futbol" è tornato ad attaccare la Nazionale italiana dichiarando: "Mi preoccupa la totale assenza di palleggio dei nostri azzurri: avremmo dovuto impostare la gara col Belgio sul controllo della palla e invece il centrocampo si è rivelato indegno, scandaloso. Il Belgio aveva in campo tre giocatori molto forti su cui costruire una base molto solida, più un fuoriclasse. Qui in Italia invece si continua a ripedere che Fagioli è un forte centrocampista mentre per me è scarsissimo. Barella viaggia a un solo cilindro mentre Tonali è stato scandaloso".
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