Ds del Sassuolo: "Vorremmo trattenere i giocatori ma il mercato è così"

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A margine della presentazione di Alberto Aquilani come nuovo allenatore del Sassuolo, è intervenuto il direttore sportivo neroverde Francesco Palmieri: "Per me è il dodicesimo anno qui a Sassuolo e penso di star invecchiando bene. Il Sassuolo ha dimostrato di fare le cose bene, è sempre stato attento alla crescita di giocatori, allenatori e dirigenti. Presentiamo oggi Alberto Aquilani, un allenatore grandissimo con grandissime idee, innovative, è un ragazzo speciale, ha una gran voglia di far bene e noi tutti cercheremo di fare le cose per bene con l'intento di fare una buona squadra in primis per restare nella massima serie perché lo scivolone di qualche anno fa è stato duro da digerire. Siamo stati bravi a ripartire con grande forza, grazie anche a una grandissima proprietà e speriamo di continuare con i nostri valori".

Ci sono dei giocatori sui quali ha posto un paletto?

"So cosa può servire a questa squadra, il mercato a volte non è prevedibile. La storia del Sassuolo dice che quando vende i giocatori va sempre a ritrovare calciatori molto forti, ovvio che ci sono delle caratteristiche di giocatori presenti in rosa e sono importanti e mi auguro possano rimanere ma il mercato purtroppo è così ma so di avere alle spalle una proprietà che si faranno trovare pronti".