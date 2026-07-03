Per Piccoli diverse proposte ma la Lazio resta un'ipotesi

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Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Roberto Piccoli, da parte di Sportitalia. Per la Fiorentina non è certo incedibile e per lui sono arrivate diverse proposte che il giocatore sta valutando. Tra queste c'è quella della Lazio ma lo scoglio è la formula visto che la Fiorentina non vuole darlo in prestito con diritto, visto che lo ha pagato 25 milioni l'estate scorsa. Il club viola però, se non arrivassero altre pretendenti con offerte concrete, sarebbe disposto a trattare con la squadra capitolina che è a caccia di rinforzi per Gattuso.