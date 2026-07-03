Per Piccoli diverse proposte ma la Lazio resta un'ipotesi
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Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Roberto Piccoli, da parte di Sportitalia. Per la Fiorentina non è certo incedibile e per lui sono arrivate diverse proposte che il giocatore sta valutando. Tra queste c'è quella della Lazio ma lo scoglio è la formula visto che la Fiorentina non vuole darlo in prestito con diritto, visto che lo ha pagato 25 milioni l'estate scorsa. Il club viola però, se non arrivassero altre pretendenti con offerte concrete, sarebbe disposto a trattare con la squadra capitolina che è a caccia di rinforzi per Gattuso.
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Koleosho in chiusura. Thorstvedt entro una settimana. Tre buoni motivi per essere contenti di Viery. Grosso già al Viola Park per lavorare alla sua Fiorentinadi Niccolò Santi
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Copertina
FirenzeViolaDoppio colpo Thorstvedt Koleosho all'orizzonte, insieme a due incognite con le quali convivere
Luca CalamaiCon 40 milioni Fagioli parte, con 40 milioni Kean resta. Sohm o Fabbian contropartite per Thorstvedt. Quanto piace Alajbegovic. Operazione 2010: bravo Paratici
Andrea GiannattasioIl colpo Viery è la cartina di tornasole del mercato viola. Ora gli esterni: Koleosho, che aspetti? Farsi scappare Solomon sarebbe un peccato. E intanto alle visite cambia la musica
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