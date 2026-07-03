Argentina-Capo Verde a mezzanotte, Scaloni lancia Messi-Lautaro davanti: le formazioni

Argentina-Capo Verde a mezzanotte, Scaloni lancia Messi-Lautaro davanti: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:20News
di Redazione FV

Argentina-Capoverde è la penultima sfida valida per i sedicesimi di finale, con fischio d'inizio alla mezzanotte italiana. Alle 3 il quadro si completerà con Colombia-Ghana poi, nella serata di domani, prenderanno il via gli ottavi. La squadra di Scaloni è ovviamente favorita ma non si fida della sorpresa Capoverde e il ct lancia la coppia d'attacco Messi-Lautaro. Ecco le formazioni ufficiali:

Argentina (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez. Commissario tecnico: Scaloni.

Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopez, Borges, S. Cabral; Pina; Mendes, L. Duarte, D. Duarte, J. Cabral; Da Costa. Commissario tecnico: Leitao Brito.