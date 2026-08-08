"Ci vediamo al Franchi": Batistuta annuncia la sua partecipazione alla festa per il centenario viola

"Ci vediamo al Franchi": Batistuta annuncia la sua partecipazione alla festa per il centenario violaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

"Ciao ragazzi. Il 2 settembre ci vediamo al Franchi, andiamo tutti a festeggiare la Fiorentina, vi mando un abbraccio grande e non vedo l'ora che arrivi quel giorno". Così, con un video instagram condiviso dalla pagina del club, Gabriel Omar Batistuta ha annunciato la sua partecipazione alla celebrazione per il centenario viola. Bati, bomber principe della storia del club gigliato, sarà in campo al Franchi nella serata del 2 settembre in occasione dell'esibizione tra Serie A Legends e Fiorentina All Stars, uno degli eventi pensati dalla società di Giuseppe Commisso per festeggiare il centenario. Insieme a lui tanti campionissimi del passato viola e della Serie A.