30 mln al Parma in prestito con obbligo, Tuttosport: "Le cifre di Pellegrino in viola"

30 mln al Parma in prestito con obbligo, Tuttosport: "Le cifre di Pellegrino in viola"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:26Primo Piano
di Redazione FV
Fiorentina e Parma stanno per chiudere l'affare che porterà Mateo Pellegrino in maglia viola. Ecco le cifre della trattativa

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina è ormai pronta ad accogliere Mateo Pellegrino: per l’attaccante argentino è pronto un contratto di cinque anni. L’operazione con il Parma dovrebbe essere definita sulla base di 30 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. I ducali, intanto, hanno già individuato il sostituto: si tratta del connazionale Romero, acquistato dal Tigre per 10 milioni.

Piccoli al Bologna

Il passaggio di Pellegrino a Firenze completerà così il domino degli attaccanti, destinato a coinvolgere anche il Bologna. I rossoblù sono infatti in chiusura per Roberto Piccoli, che dovrebbe trasferirsi dalla Fiorentina per circa 17-18 milioni di euro, sempre con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per il centravanti classe 2001 è pronto anche in questo caso un contratto quinquennale.