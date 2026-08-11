Grosseto, dalla partnership viola al sequestro preventivo per omesso versamento di Iva
Nuovi guai per il Grosseto del patron Lamioni, fino alla scorsa stagione principale sponsor della Fiorentina con la sua holding, sponsorizzazione poi interrotta. Nei giorni scorsi - si legge sul Tirreno - i finanzieri del comando provinciale di Grosseto hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro nonché di beni mobili e immobili, per l’importo di 324.618,70 euro, emesso dal gip del tribunale di Grosseto – su richiesta della Procura – nei confronti di una società sportiva (l’Us Grosseto) e del rispettivo rappresentante legale, Luciano Bacci, indagato per il reato di omesso versamento di Iva.
La motivazione
Un’attività ispettiva svolta dall’Agenzia delle Entrate, secondo la ricostruzione delle fiamme gialle, avrebbe permesso di accertare che la società destinataria del provvedimento non avrebbe versato, in riferimento all’annualità 2023, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle previste dichiarazioni fiscali.
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