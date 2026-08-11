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L'attaccante Bertolini saluta Firenze e va all'Atalanta U23: la formula

L'attaccante Bertolini saluta Firenze e va all'Atalanta U23: la formulaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 20:00Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina continua a "piazzare" i suoi giovani. Saluterà Firenze a titolo definitivo anche l'attaccante classe 2006 Gabriele Bertolini, campione d'Italia con la Primavera. Il giocatore ha collezionato 27 presenze, 5 reti ma è stato condizionato da un infortunio. L'Atalanta però conta di riaverlo in condizione al più presto ed ha puntato su di lui. La Fiorentina ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del 35%, come sta facendo con tutti i ragazzi.