Ecco tutti gli anticipi e i posticipi delle prime 5 giornate di serie A: si riparte da Inter-Monza
Ecco tutti gli anticipi e i posticipi delle prime 5 giornate di serie A:
1ª GIORNATA
22/08/2026 Sabato 18.30 Inter-Monza DAZN
2/08/2026 Sabato 18.30 Udinese-Como DAZN/SKY
22/08/2026 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/SKY
22/08/2026 Sabato 20.45 Parma-Cagliari DAZN
23/08/2026 Domenica 18.30 Frosinone-Juventus DAZN
23/08/2026 Domenica 18.30 Venezia-Lecce DAZN
23/08/2026 Domenica 20.45 Atalanta-Sassuolo DAZN
23/08/2026 Domenica 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY
24/08/2026 Lunedì 18.30 Bologna-Lazio DAZN
24/08/2026 Lunedì 20.45 Roma-Fiorentina DAZN
2ª GIORNATA
28/08/2026 Venerdì 20.45 Milan-Venezia DAZN
29/08/2026 Sabato 18.30 Fiorentina-Frosinone DAZN
29/08/2026 Sabato 18.30 Monza-Udinese DAZN
29/08/2026 Sabato 18.30 Sassuolo-Torino DAZN
29/08/2026 Sabato 20.45 Juventus-Parma DAZN
30/08/2026 Domenica 18.30 Napoli-Como DAZN
30/08/2026 Domenica 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
30/08/2026 Domenica 20.45 Lazio-Genoa DAZN
31/08/2026 Lunedì 18.30 Lecce-Roma DAZN/SKY
31/08/2026 Lunedì 20.45 Atalanta-Bologna DAZN/SKY
3ª GIORNATA
04/09/2026 Venerdì 20.45 Genoa-Como DAZN
05/09/2026 Sabato 15.00 Fiorentina-Torino DAZN
05/09/2026 Sabato 18.00 Inter-Napoli * DAZN
05/09/2026 Sabato 20.45 Roma-Atalanta DAZN/SKY
06/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Venezia DAZN
06/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Monza DAZN
06/09/2026 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY
06/09/2026 Domenica 20.45 Juventus-Milan * DAZN
07/09/2026 Lunedì 18.30 Cagliari-Lecce DAZN
07/09/2026 Lunedì 20.45 Udinese-Lazio DAZN/SKY
4ª GIORNATA
11/09/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Fiorentina DAZN
12/09/2026 Sabato 15.00 Genoa-Frosinone DAZN
12/09/2026 Sabato 18.00 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** DAZN
12/09/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 12.30 Torino-Roma *** DAZN
13/09/2026 Domenica 15.00 Como-Parma *** DAZN
13/09/2026 Domenica 15.00 Lecce-Monza DAZN
13/09/2026 Domenica 18.00 Napoli-Bologna *** DAZN/SKY
13/09/2026 Domenica 20.45 Lazio-Milan/Sassuolo-Juventus** DAZN
14/09/2026 Lunedì 20.45 Inter-Udinese DAZN/SKY
5ª GIORNATA
18/09/2026 Venerdì 20.45 Monza-Sassuolo DAZN/SKY
19/09/2026 Sabato 15.00 Bologna-Torino DAZN
19/09/2026 Sabato 15.00 Udinese-Cagliari DAZN
19/09/2026 Sabato 18.00 Roma-Inter * DAZN
19/09/2026 Sabato 20.45 Venezia-Lazio DAZN/SKY
20/09/2026 Domenica 12.30 Fiorentina-Napoli DAZN
20/09/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Como DAZN
20/09/2026 Domenica 15.00 Parma-Genoa DAZN
20/09/2026 Domenica 18.00 Juventus-Atalanta * DAZN/SKY
20/09/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
Eventuali modifiche per le coppe europee
(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n. 207 del 24 giugno 2026. (**) Se la società Juventus giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Sassuolo-Juventus si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e Lazio-Milan domenica 13 settembre alle ore 20.45. Se la società Milan giocherà MD 1 di UEFA Europa League il giorno mercoledì 16 settembre 2026, la gara Lazio-Milan si disputerà sabato 12 settembre alle ore 18.00 e SassuoloJuventus domenica 13 settembre alle ore 20.45. (***)
La calendarizzazione delle gare Como-Parma, Napoli-Bologna, e Torino-Roma può essere modificata in funzione del calendario di MD 1 di UEFA Champions League, con particolare riferimento alla giornata di giovedì 10 settembre 2026. Di seguito le possibili programmazioni delle gare: MD1 UCL COMO-PARMA NAPOLI-BOLOGNA Se Como gioca giovedì 10/09 Lun 14/09 ore 18.30 Dom 13/09 ore 18.00 Dom 13/09 ore 12.30 TORINO-ROMA Se Napoli gioca giovedì 10/09 Dom 13/09 ore 12.30 Lun 14/09 ore 18.30 Dom 13/09 ore 18.00 (DAZN/SKY) 208/575 (DAZN) Se Roma gioca giovedì 10/09 Dom 13/09 ore 12.30 Dom 13/09 ore 18.00 Lun 14/09 ore 18.30
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