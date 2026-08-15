FirenzeViola Dalle perplessità al primo assist in viola: Joao Mario si prende la fascia destra

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Joao Mario è passato dalle perplessità dei tifosi al primo assist con la maglia della Fiorentina: buona la prima anche per il portoghese

Joao Mario è arrivato dalla Juventus senza le fanfare che hanno accompagnato altri acquisti dell'estate targata Paratici. L'esterno portoghese dopo tutto, arriva da un'esperienza non esaltante con la maglia del Bologna e da un approdo generico nel nostro campionato fatto più di ombre che di luci, ma la sua 'presentazione' di ieri al Franchi ha stupito un po' tutti.

Il coraggio di provarci senza dimenticare la difesa

Terzino destro solido, che ha contenuto senza patemi il Benevento, mostrando già un'ottima intesa con i compagni di reparto anche nel seguire la linea del fuorigioco, dettaglio non da poco se si gioca insieme da pochi giorni. Ma ciò che ha più stupito dell'ex Porto è stata la fase offensiva, visto che lo stesso esterno è stato uno dei più coraggiosi della squadra di Grosso, muovendosi con i tempi giusti e senza mai mettere in difficoltà l'equilibrio della squadra.

Un assist per prendersi la titolarità

Una traversa e un assist prima di uscire per un piccolo acciacco. Un palo colpito con un ottimo tiro da fuori e un passaggio decisivo per Kean arrivato dopo un'accelerata sulla destra che ha messo il numero 9 in condizione di battere a rete con un colpo di karate. Insomma, tra le buone sensazioni del 4-1 contro il Benevento, c'è anche Joao Mario. Che anche a causa dei problemi atletici di Jimenez in questa prima fase da giocatore viola, potrebbe prendersi il posto da titolare.