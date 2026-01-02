Atalanta; Palladino: "Focus sulla gara, non è confronto con Gasperini"

(ANSA) - BERGAMO, 02 GEN - "Sono focalizzato sulla partita, non è un confronto tra Gasperini e me, ma tra Roma e Atalanta". Raffaele Palladino, alla vigilia di una partita cruciale per l'Atalanta contro l'allenatore degli ultimi 9 anni, tende a non ridurla a uno scontro fra tecnici. "Per noi non deve cambiare alcunché. Dobbiamo fare punti anche con squadre più in alto in classifica perché ci mancano - spiega -. La Roma è una squadra d'alta classifica con un grandissimo allenatore che ha fatto la storia del calcio a Bergamo insieme alla società. Ci sono punti su cui lavorare per metterlo in difficoltà: la sfida contro di lui dev'essere stimolante anche per i ragazzi". "Mi aspetto una partita di grande intensità secondo i principi di gioco e il credo di Gasperini.

Sarà una partita di duelli individuali. La Roma se l'aspetti bassa ti palleggia, se la prendi alta ti attacca in profondità - chiude -. Bisogna fare bene entrambe le cose. A me interessa farle con intensità, coi tempi e le scalate giuste. Bisogna essere bravi a capire che la Roma ti sporca le giocate quando la palla ce l'hai tu". (ANSA).