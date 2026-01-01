Chelsea, c'è anche Farioli in lista per il post Enzo Maresca

Tra i profili in vantaggio per prendere il posto di Enzo Maresca, separatosi oggi ufficialmente dal Chelsea, c’è sicuramente Liam Rosenior, che ha lasciato ottime impressioni alla guida dello Strasburgo, club che fa parte della stessa galassia multi-club dei Blues. Il co-proprietario Eghbali, inoltre, è un grande estimatore di Roberto De Zerbi e già la scorsa estate ha avuto un incontro con l’attuale tecnico del Marsiglia. Nella rosa dei candidati vanno considerati anche Oliver Glasner e Andoni Iraola, allenatori rispettivamente di Crystal Palace e Bournemouth.

Dall’Italia, infine, spunta un altro nome: Francesco Farioli, accostato la scorsa estate anche alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il tecnico del Porto rientra nella lista dei possibili successori di Maresca.