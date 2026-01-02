Martorelli su Paratici: "Dovrà avere il coraggio di fare un repulisti generale"

Martorelli su Paratici: "Dovrà avere il coraggio di fare un repulisti generale"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 13:20Primo Piano
di Redazione FV

L'operatore di mercato, Giocondo Martorelli, ha parlato a TMW della squadra-delusione del 2025: "L’ultimo periodo dice Fiorentina. Nessuno avrebbe immaginato una situazione del genere. Bisogna augurarsi che il 2026 possa essere l’anno della svolta”.

Che mercato si aspetta?
“Non grandi cose ma interventi mirati. Milan, Roma e Juve mi aspetto che possano intervenire in attacco. Poi la Fiorentina, Paratici dovrà fare un po di piazza pulita e avere il coraggio di fare un repulisti generale per tentare l’impresa. Poi mi aspetto mercato dal Pisa che sta facendo i miracoli, gioca bene ma tanti non hanno mai fatto la Serie A. Spero che la proprietà possa mettere a disposizione di Gilardino nuovi innesti”.