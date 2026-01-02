L'Atalanta torna su Comuzzo. Anche altri due giocatori viola nel mirino della Dea
Il Giornale questa mattina riporta la notizia di come l’Atalanta avrebbe messo nuovamente nel mirino Pietro Comuzzo. Il giovane centrale viola era già stato oggetto di interesse della Dea ad agosto, con un’offerta da 25 milioni di euro rifiutata dal club di Rocco Commisso. Ora sarà Fabio Paratici a gestire la situazione del difensore.
Nel frattempo, l’Atalanta sembra interessata anche ad altri due giocatori della Fiorentina: Rolando Mandragora, valutato anche dal Torino nell’affare che porterebbe a Casadei, e Pablo Marì, in uscita dal club e pupillo dell’allenatore ex Monza. Ai viola invece interessano come già noto sia Samardzic che Brescianini.
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
La rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Paratici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
