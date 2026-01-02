L'Atalanta torna su Comuzzo. Anche altri due giocatori viola nel mirino della Dea

Il Giornale questa mattina riporta la notizia di come l’Atalanta avrebbe messo nuovamente nel mirino Pietro Comuzzo. Il giovane centrale viola era già stato oggetto di interesse della Dea ad agosto, con un’offerta da 25 milioni di euro rifiutata dal club di Rocco Commisso. Ora sarà Fabio Paratici a gestire la situazione del difensore.

Nel frattempo, l’Atalanta sembra interessata anche ad altri due giocatori della Fiorentina: Rolando Mandragora, valutato anche dal Torino nell’affare che porterebbe a Casadei, e Pablo Marì, in uscita dal club e pupillo dell’allenatore ex Monza. Ai viola invece interessano come già noto sia Samardzic che Brescianini.