Calciomercato CSC Flash, ecco le cifre di Solomon. In entrata Samardzic e Becao

Ecco Solomon.

Il calciatore è arrivato a Firenze ed è pronto a firmare un contratto fino a giugno con opzione per il 2030 se la società vorrà riscattarlo a 10 milioni. Percepirà quasi 2 milioni a stagione.

Occhio a centrocampo.

Piacciono Samardzic e Brescianini, entrambi dell'Atalanta. Il primo è in cerca di spazio non avendone trovato granché a Bergamo ultimamente. Ci sono già stati dei sondaggi da parte della Fiorentina.

In difesa Becao e Coppola.

Per Becato si tratterebbe più di un'operazione rilancio in quanto viene da un infortunio al crociato. Costa circa 5 milioni. Coppola almeno 20 avendo anche un contratto fino al 2030.

Le uscite.

Mandragora ha rifiutato il Genoa e piace al Torino che avrebbe proposto alla dirigenza viola uno scambio con Casadei, non ancora prospettato al giocatore. Su Nicolussi Caviglia c'è il Cagliari che ha offerto al Venezia - detentore del cartellino - 500 mila euro di prestito oneroso e 5-6 per il diritto di riscatto.