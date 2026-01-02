Non solo Fiorentina, anche la Lazio punta forte su Samardzic
La Lazio vuole provare ad accontentare Sarri sul mercato usufruendo anche dei soldi della cessione sempre più vicina per 30 milioni del Taty Castellanos al West Ham. Il tecnico dei biancocelesti, sottolinea il Corriere dello Sport, sognava Loftus-Cheek, che però è stato blindato dal Milan ma si accontenterebbe di Samardzic o Ilic. L’Atalanta ha aperto alla cessione del primo, lo stesso Samardzic vuole cambiare aria, ma serve un’offerta congrua.
Per il giocatore nerazzurro, su cui c'è anche l'interesse della Fiorentina, il sondaggio c’è stato prima di Capodanno. L’Atalanta non accetta Belahyane in contropartita, la Lazio sta provando a inserirlo in varie operazioni. Al ds D’Amico piaceva Dele-Bashiru prima dell’arrivo alla Lazio, le valutazioni con Samardzic sono diverse. Non è contemplabile l’opzione Guendouzi, gradito alla Dea, non può essere una contropartita. Per Samardzic in estate erano state rifiutate offerte da 20 milioni, si era mosso il Marsiglia.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati