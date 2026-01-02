Garbo sui viola: "Quando cambi tutto, a gennaio è dura trovare la quadra"

Garbo sui viola: "Quando cambi tutto, a gennaio è dura trovare la quadra"FirenzeViola.it
Il giornalista, Daniele Garbo, ha parlato del futuro della Fiorentina a TMW Radio: "Quando cambi tutto, a gennaio poi è difficile rimetterli insieme. Non è come in estate, quando puoi testare tutti. E ora come fai a cercare di mettere a posto tutto quando devi scendere subito in campo?".